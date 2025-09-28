【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 2−0 U-20エジプト代表（日本時間9月28日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】石井が「ゴールにパス」のゴラッソ（音量注意）湘南ベルマーレに所属するU-20日本代表MFの石井久継が、U-20ワールドカップの初戦で貴重な追加点。ボックス手前からコントロールシュートに、解説の名良橋晃氏も思わず絶叫している。U-20日本代表は日本時間9