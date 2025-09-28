◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第１戦日本２―０エジプト（２７日・チリ）Ｕ―２０Ｗ杯が２７日、チリで開幕。Ｕ―２０日本代表は１次リーグ初戦でエジプトと対戦し、２―０で白星発進を決めた。立ち上がりから積極的なプレスと全員が連動した守備を見せるなど一体感のある組織力の高さを見せると、前半２６分にＭＦ斎藤がエリア内で倒されてＰＫを獲得。このＰＫを主将のＤＦ市原が冷静にゴール左に決めて先制した。フラッシュ