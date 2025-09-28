ドジャースは２７日（日本時間２８日）、大谷翔平投手（３１）とエンゼルス時代に同僚だったアンドルー・ヒーニー投手（３４）をメジャー昇格させると発表した。救援右腕のＷ・クライン投手がマイナー降格し、Ｎ・フラッソ投手を６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入れた。ヒーニーは、今月上旬にドジャースに加入した左腕。１４年にマーリンズでメジャーデビューして１５年にエンゼルスに加入。１８年から２１年途中にヤンキー