◆Ｕ２０日本選手権大会第１日（２７日・草薙運動場陸上競技場）女子５０００メートルで中川千愛（日立）＝浜松商高出＝が、１６分００秒７７で初優勝を飾った。社会人１年生が自己ベスト（１６分０１秒７６）を更新する走りで全国初タイトルを奪った。女子走り幅跳びで連覇を狙った橋本詩音（筑波大１年）＝静岡雙葉高出＝は５メートル９１で６位に終わった。 女子５０００メートルで浜商出身の中川が予定通りのレースを見せ