前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者で右肘の負傷で欠場中だった後藤洋央紀が２７日、神戸芸術センター芸術劇場で開催された「ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮｉｎＫＯＢＥ」（２８日、神戸ワールド記念ホール）前日イベントに登場し、１０・１３両国国技館大会で復帰することを発表した。後藤は６・２９愛知県体育館大会でのザック・セイバーＪｒ．とのＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権に敗れ王座から陥落。この試合で右肘を負傷し以後の大会を