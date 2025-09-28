＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館【映像】女性の“奇声”「実際の様子」三段目の取組で推し力士を応援する女性ファンの“異様”な声援が何度も鳴り響き、その様子に対し「落ち着け」「悲鳴に聞こえる」「好きな気持ちはわかるけど…」などと批判と困惑の声が相次いだ。それは三段目七十八枚目・谷口（二所ノ関）と三段目七十三枚目・醍醐山（伊勢ノ海）の取組での出来事。谷口は平成17年生まれの20歳力士