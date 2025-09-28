¡ÚU-20WÇÕÂè1Àá¡Û(¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´)ÆüËÜ 2-0(Á°È¾1-0)¥¨¥¸¥×¥È<ÆÀÅÀ¼Ô>[Æü]»Ô¸¶Íù²»(29Ê¬)¡¢ÀÐ°æµ×·Ñ(48Ê¬)<·Ù¹ð>[Æü]º´Æ£Î¶Ç·²ð(44Ê¬)¼ç¿³:¥À¥ê¥ª¡¦¥Ø¥ì¡¼¥éÉû¿³:¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í¡¢¥Û¥»¡¦¥µ¥Ü¥é¥Ë¨§U-20ÆüËÜÂåÉ½¤¬WÇÕGLÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È! Âç²ñ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ï»Ô¸¶Íù²»PKÃÆ¡¢ÀÐ°æµ×·Ñ¥ß¥É¥ëÄÉ²ÃÅÀ¡Ä¥¨¥¸¥×¥È¤ò2È¯´°Éõ¨§¼ç¾­DF»Ô¸¶Íù²»¤¬U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇòÀ±È¯¿ÊÆ³¤¯ÀèÀ©PKÃÆ¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¨¦U-20WÇÕ¥Õ