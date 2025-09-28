[9.27 U-20W杯第1節 日本 2-0 エジプト]U-20日本代表の第1号ゴールはキャプテンDF市原吏音のPKゴールだった。日本は前半26分、MF石井久継がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。市原がPKスポットに勝った。U20アジアカップではPK戦を制して今大会出場権を獲得しており、試合後のフラッシュインタビューで「アジア最終予選もPKで勝ち抜いてきているのでPKには自信がありました」と主将。冷静にゴールネットを揺らし、先制点