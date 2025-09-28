U-17ワールドカップ開幕を約1か月後に控えたタイミングで、186cm、86kgの「9番」候補がU-17日本代表候補に初招集された。FWマギージェラニー蓮(琉球U-18)は、自身初の年代別日本代表候補入りを伝えられた瞬間について、「もう嬉しくて、親とかチームの方にも全員、『ありがとう』と言いました」と振り返る。昨年の日本クラブユース選手権(U-18)大会九州予選で代表スタッフの目に留まり、その後もチェックされていた大型スト