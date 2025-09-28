[9.27 U-20W杯GL第1節 日本 2-0 エジプト サンティアゴ]U-20日本代表は現地時間27日、U-20ワールドカップのグループリーグ第1節でU-20エジプト代表と対戦し、2-0で勝利。前半29分にDF市原吏音がPKで大会ファーストゴールを決め、後半3分にはMF石井久継がミドルシュートで2点目を沈めた。中2日で迎える30日の第2節で開催国チリと対戦する。日本は4-2-3-1の布陣を敷く。GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太