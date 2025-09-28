[9.27 U-20W杯第1節 韓国 1-2 ウクライナ]チリU-20ワールドカップが27日に開幕し、B組第1節ではU-20ウクライナ代表がU-20韓国代表に2-1で勝利した。2019年大会の決勝と同一カードになった一戦は、当時も勝利しているウクライナが早い時間帯に2点を奪った。まずは前半13分、MFヘナディ・シンチュクがペナルティエリア右手前からミドルシュートを決めて先制。同16分にはDFダニエル・オニェブチ・ベルナトゥスのクロスからFWオレ