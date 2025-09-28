本日9月28日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、間宮祥太朗が特番以来1年ぶりに登場！特番出演以降もずっと番組を見ているという間宮は、正月特番での松村北斗の姿にショックを受けたとか。「正月に菅田将暉が来たじゃん。（松村を指して）はしゃぎすぎね。俺の時は全然テンション上がってなかったのに…」。間宮にボヤかれ「ほんとに違う！」と焦る松村。必死の弁解に、間宮も思わず吹き出してしまう!?今