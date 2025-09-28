下半期の短距離王決定戦となるＧ?スプリンターズＳ（中山・芝1200ｍ）が９月28日に行なわれる。今年もスプリント路線を代表する好メンバーが集結。スポーツ報知の坂本達洋記者も見応えある一戦を前にして心を躍らせる。「昨年の覇者ルガル（牡５歳）、一昨年の勝ち馬ママコチャ（牝６歳）に、今春のＧ?高松宮記念（３月30日／中京・芝1200ｍ）を勝ったサトノレーヴ（牡６歳）、さらに香港からも実績馬ラッキースワイネス（せん