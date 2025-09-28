ニューヨークの街との相性も良かった松井秀喜photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載10：松井秀喜届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第10回は、憧れの名門ニューヨーク・ヤンキースのユニホームに袖を通した