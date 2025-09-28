残り7試合となったサッカーJ1リーグは、27日（土）に第32節の6試合が行われました。首位鹿島アントラーズは、名古屋グランパス相手に長期離脱から復帰した18歳FW徳田誉選手が2得点を挙げるなど、4得点を奪っての完封勝利。鹿島は大混戦だった9月のリーグ戦を4戦全勝。優勝争いから一歩抜け出し、勝ち点を64に伸ばしています。2位ヴィッセル神戸は清水エスパルスに先制を許すものの、後半アディショナルタイムに酒井高徳選手の決勝