◇卓球 WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)卓球の『WTT中国スマッシュ』は28日からシングルス1回戦が始まります。スマッシュはWTTシリーズの中でも最上位に位置付けられる大会。トップランカーの中国選手ら世界の強豪が集まります。女子日本勢では、平野美宇選手(世界ランク32位)が中国の孫穎莎選手(同1位)と激突。平野選手は6月に中国・超級リーグ「深圳大学チーム」への参加を表明。国際大会に出場するかたわら、