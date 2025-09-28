◇プロ野球パ・リーグ オリックス 2-0 楽天(27日、京セラドーム)オリックスは楽天に勝利し、クライマックスシリーズ進出決定。7回無失点の好投で今季初勝利をあげた山下舜平大投手がファンへ喜びの声を届けました。今季ケガで出遅れた山下投手は、9月から1軍に合流。3試合目となったこの試合では7回を被安打3、11奪三振、無失点と圧巻の投球を見せてチームをCS出場へと導きました。前回登板となった18日の西武戦では、援護点をもら