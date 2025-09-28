各チーム残すは8試合となっているサッカーJ2リーグ。27日（土）に第31節の7試合が行われました。前節首位の水戸ホーリーホック、V・ファーレン長崎が翌日に試合を控える中、3位ジェフユナイテッド千葉は、ロアッソ熊本にホームで勝利を飾れず引き分け。勝てば暫定首位に立てましたが、勝ち点1を重ねて暫定2位。勝ち点3を獲得するにはいたりませんでした。ベガルタ仙台は北海道コンサドーレ札幌に敵地で快勝で勝ち点54。上位3チーム