■主演決定は「怒られるかと…」橋本、初主演の喜びと意気込み語る！恒松は初の二重人格役に「ワクワクと怖さ」＆注目は華麗な“金魚すくいさばき”!?   ◇登壇者よりご挨拶 橋本将⽣（timelesz）（岩井巧巳 役）：本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。岩井巧巳を演じます橋本将生です。よろしくお願いします。 ©「ひと夏の共犯者」製作委員会    恒松祐里（片桐澪／眞希