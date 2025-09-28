歌・芝居・ダンスのすべてで観客を魅了し、退団後もさまざまなジャンルの作品でその技術を磨き、芸道を邁進する元宝塚歌劇団星組トップスター・北翔海莉。同じく高レベルな舞台スキルを誇り、周囲を明るく照らす華やかな笑顔で北翔の相手役を務め上げ退団後も活躍が続く元星組トップ娘役の妃海風。“みちふう”コンビとしてファンから愛された2人が、『CLUB SEVEN another place II』で共演。変わらぬお互いへの信頼をにじませる