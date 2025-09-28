「生涯収支マイナス４億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２７日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、秋のＧ１シリーズ開幕を告げるスプリンターズＳ（９月２８日、中山・芝１２００メートル）の予想を公開した。本命馬はサトノレーヴ、ママコチャ、トウシンマカオ、ナムラクレア、ルガルのなかで迷ったという粗品だが、「この５頭で悩み抜いた結果、僅差でママコチャ