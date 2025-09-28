¡ÖºäÆ»¤Î¤Þ¤Á¡×ÈøÆ»¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¤Î¤Þ¤Á¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤ÎÀè¶î¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ô¹­Åç¡¦ÈøÆ»¡Õ¤Î¡Öµã¤­¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤²û¤«¤·¤¤¡×É÷·ÊÆüËÜ±Ç²è³¦¤Îµð¾¢¡¦ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ÂçÎÓ´ÆÆÄ¤¬ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä82Ç¯¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é5Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÎÓ´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¹­Åç¸©ÈøÆ»»Ô¤È¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¡¢Æ±»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò°ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢±Ç²è¡ØÅ¾¹»À¸¡Ù¡ÊÈøÈþ¤È¤·