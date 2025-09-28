&GPでレビューを手掛けて約7年。毎年数えきれないほどのガジェットやワイヤレスイヤホン類のレビューを手掛けてきました。その中でも、時々聞かれる問いが「で、結局あなたが“本当に”使い続けているものは何なんですか？」というもの。今回は総まとめとして、2025年9月の今も愛用している過去のレビュー品を紹介していきます。折原一也｜1979年生まれ。PC系出版社の編集職を経て、オーディオ・ビジュアルライター／AV評論家