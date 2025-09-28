歌手の柏原芳恵(59)が2017年に刊行した写真集「YOSHIE MODE」が、デビュー45周年を記念してデジタル写真集として完全復刊する。還暦を迎える10月１日の誕生日から、各電子書店で配信開始することが決まった。 【写真】６月にデビュー45周年 いまも“アイドル"としてファンを思う 「YOSHIE－」は、柏原“最後の写真集”と銘打ち、南国情緒たっぷりの石垣島で撮影した濃艶カットの数々が、当時の等身大の柏