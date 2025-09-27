Stellantisジャパン株式会社は、プジョーの多用途モデル「RIFTER LONG GT」に特別仕様車「RIFTER LONG GT Kiama Blue Edition」を設定し、2025年9月25日より全国100台限定で発売した。 同特別仕様車は、オーストラリアのリゾート地に着想を得た限定色「キアマブルー」を採用し、爽やかで深みのあるブルーが特徴だ。RIFTERの力強くモダンなスタイルに、特別なボディカラーが新たな魅力を添え