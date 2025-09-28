½÷ÃµÄå¡¦Â¼Ìî¥ß¥í¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¤¬º£¤³¤³¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÍÌî¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï·æºî¥Î¥ï¡¼¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎºÇ½ªËë¡ª¥Ï¥ë¥ª¤Ï²­Æì¤Î°åÂçÀ¸¡£ÁáÄ«¤Î¹ñÆ»¤ò¡¢¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤¤¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÙ¶¯¤â¥Ð¥¤¥È¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¹¥ÀÄÇ¯¤Î¥Ï¥ë¥ª¤ÎÀ¸³è¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¡È¼ç¿Í¸ø¤Ï¼ã¤¯¡É¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¥Ï¥ë¥ª¤Ï¡¢ÀÖ¤óË·¤Î¤È¤­