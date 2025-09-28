ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖNG¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡ÖNot Good¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖNo Good¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡ÖNG¡×¤Ï ¡ÈNo Good¡É ¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï±Ñ¸ì·÷¤Ç¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¥Æ¥¤¥¯¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖNG¥·¡¼¥ó¡×¤ä¡ÖNG½¸¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·ÆüËÜÆÈ¼«¤Î»È¤ï¤ìÊý¤â¤¢¤ê¡¢ÈÖÁÈ