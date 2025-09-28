治療前におこなわれる検査は?前回の記事で説明したように、レカネマブ／ドナネマブによる治療を受けるためには、軽度認知障害または軽度認知症と診断された後に、MRI検査、およびPET検査または髄液検査を受ける必要があります。MRI検査の結果、脳浮腫や5個以上の脳微小出血、脳表ヘモジデリン沈着症、1センチメートルを超える脳出血が認められる人は治療の対象になりません。脳浮腫とは、水分だけが血管外に滲み出て、周辺の脳組織