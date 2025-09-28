ÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤«¤é6»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¡Ê2Ê¬4ÇÔ¡Ë¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè7Àá¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Á°È¾37Ê¬¤ËÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÀõÌî¡£Ì£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢º¸Â­¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÎäÀÅ¤ËÃ¡¤­¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£¡ØDiario de £Íallorca¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀõÌî¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ËÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë