「このまま一人ぼっちは嫌だ……」。酔いが回るとブツブツと結婚願望を口にする中年独身記者に、徹底的に婚活のリアルを直視してもらった。前編記事『「年下希望は修羅の道よ」…「婚活の鬼」植草美幸が独身中年記者をブッタ斬り』より続く「身内の介護問題は解決してください」続いての相談者は野球担当歴30年のベテラン・O西記者（57歳）。好きな女性芸能人は美保純趣味は文楽鑑賞だ。相手の希望年齢は40〜60代。その他の項目