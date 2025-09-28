薬を飲んでも痛みがなかなか治らないのはなぜか。愛知医科大学医学部教授の牛田享宏さんは「痛みを訴えると家族が優しくなったり、医者が熱心に治療してくれたりすると、無意識のうちに『痛み行動』が強化されてしまう。皮肉にも、周りの優しさや支えが症状を悪化させる場合がある」という――。※本稿は、牛田享宏『「痛み」とは何か』（ハヤカワ新書）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／fotostorm※写真はイ