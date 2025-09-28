「私の腕が私を殴ってくる」医療現場では、にわかには信じられない症状を、真剣に訴える患者が時々現れる。コロナ感染後にブレインフォグの症状に悩まされた後、CIDP（慢性炎症性脱髄性多発神経炎）という難病により、手足が麻痺してしまった休職中の看護師・田中由美さん（45歳・仮名）もそのひとりだという。退院から3ヵ月――、その異変は起きた。6000人以上の患者とその家族に出会い、2700人以上の最期に立ち会った看取りの医