『放送局占拠』の復讐者たち夏のドラマでは、変わらず「復讐もの」が目立っていた。日テレ土曜に放送していた『放送局占拠』は占拠シリーズの第3弾であるが、占拠する武装集団成員は身内の復讐のために参加していた。だいたいみんな、身内が理不尽な死に方をしてそれが隠蔽されていた。連続殺人犯に仕立てられた恋人の無念、連続殺人犯に殺されたように見せかけられた姉妹の恨み、しごきのきつさに自殺した息子の復讐、政府関係者