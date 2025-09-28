国内最大の湿原を抱える釧路が、メガソーラー（大規模太陽光発電施設）建設を巡って激震に見舞われている。湿原の中で突如として始まった埋め立て工事に地元は困惑。道が中止を勧告しても事業者は建設を止めない構えだ。国も動き出しているなか、それでも工事が止まらないのはなぜか。今後、どうなるのか。現地を訪ね、メガソーラー問題を追った。建設現場から漂う「下水」の臭い釧路湿原が見渡せる展望台からわずか2キロメートル