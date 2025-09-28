「やっぱダメだな」と思われ始めて自民党総裁選が始まった頃、圧倒的に世論の維持を集めていたのは小泉進次郎氏（以下、進次郎と略称）であり、「本命」と目されていた。しかし、連日の討論会、演説会を通して、昨年同様、急速にその支持が失速し始めている。例えば、日テレの党員・党友を対象とした調査で、総裁選告示直前の9月19、20日の調査では、支持率は進次郎が32％で、二位28％の高市早苗氏を上回る堂々の一位だったのだが