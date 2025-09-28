煌びやかな業界の深奥に迫った話題の書『ザ・芸能界』。登場する首領たちの横顔、そして芸能界の昔とこれからを、歴史を知る二人が語った。姿を見せない芸能界の「重鎮」高杉：さっそくこの本を読ませていただきましたが……いや、これはすごい迫力ですね。バーニングプロダクションの周防（郁雄）さん、ホリプロの創業者である堀（威夫）さん、田辺エージェンシーの田邊（昭知）さんら、戦後芸能界をイチから作り上げてきた「重鎮