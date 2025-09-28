この物語は、ある女性のママ友付き合いに関する記録です。真面目で、どこか他人と距離を置いてしまう主人公は、幼稚園で出会った明るく奔放なママ友・里奈に惹かれ、かけがえのない親友となります。しかし、里奈の自由すぎる振る舞いは、やがて主人公の心のモヤモヤのもとになっていくのでした。『ママ友にお説教して後悔した話』をごらんください。 あの一件以降、里奈との関係は、あいさつのみの関係に変わった。また、あの場