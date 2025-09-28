◆高校野球秋季大会▽準々決勝浜松日体６―２御殿場西（２７日・草薙）準々決勝が行われ、４強が出そろった。初の８強と快進撃を続ける浜松日体が御殿場西を６―２で下し、初のベスト４進出を決めた。２番手の鈴木僚真（２年）が５回を無失点投球、打っては同点打と攻守に活躍した。夏甲子園出場校の聖隷クリストファーはエース高部陸（２年）の完封で、磐田東を３―０で下した。２８日に準決勝が行われ、勝てば東海大会（１０