殺人犯かもしれない最愛の推しを守るために自分の手をも汚しながら堕ちていく男の逃避行サスペンス、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分）に制作発表会見に、主演・橋本将生（timelesz）、共演・恒松祐里が登壇した。【動画】「ひと夏の共犯者」橋本将生 特別コメント動画テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画が原作の、殺人犯かもしれない最愛の推しを守るために自分の手