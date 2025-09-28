◆明治安田Ｊ２第３１節札幌０―３仙台（２７日・プレド）北海道コンサドーレ札幌が、プレーオフ（ＰＯ）圏が遠ざかる手痛い敗戦を喫した。ホーム・仙台戦は終始相手ペースで試合が進み、前半に２失点。反撃を試みた後半にも追加点を奪われ、０―３で敗れた。２試合ぶり黒星で順位は暫定ながら１０位のままも、ＰＯ圏内の６位との勝ち点差は残り７試合で７に。１年でのＪ１復帰という目標達成への道が、一段階、険しくなった。