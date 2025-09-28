厳しいプロスポーツの世界。どのジャンルでも、プロであり続けるのは容易ではない。また、近年は「アスリートのセカンドキャリア問題」が話題になることもある。現役生活と同様に、引退後の人生も苦労を強いられるケースは少なくはないのだ。中学卒業と同時に相撲の世界に入り、十両にまで昇進。現役生活を18年間続けた、元・若天狼こと上河啓介さん(47歳)は、現役引退後、墨田区にデイサービス施設を立ち上げた。経営者として活動