現在7歳の娘と5歳の息子を育てながら、クスッと笑えて泣ける子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや子どもたちから学んだことなどをユーモアあふれる漫画にしています。「そんな言葉どこで覚えたの？」「そのセリフ、誰の真似？」と、大人が思わずドキッとするような発言をすることが