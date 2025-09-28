ホンダ・センシングを中心に一部改良もホンダは、軽自動車『Nワゴン』を一部改良し、9月26日に発売。世界観の幅を広げる新グレード『ファッションスタイル』を追加するとともに、Nワゴン・カスタムに特別仕様車『ブラックスタイル』を設定する。【画像】ホンダNワゴンを一部改良！新グレードと特別仕様車登場全26枚Nワゴンは、通勤・通学や買い物といった日々の生活シーンで快適にクルマを使うための安心・安全性能や使い勝手を