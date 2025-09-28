妻のお腹に「新たな命」が宿ったら、父親になる男性は「命の危険」があるような「趣味」はいったん休むべき、という投稿がX（旧Twitter）上で大きな話題になった。【投稿に寄せられた共感の声】趣味で命を落とした父への思い「オフロードバイク、マリンスポーツは降りました」「禁煙した」といった多くの賛同の声が寄せられた一方で、「”交通事故”とかで死ぬ確率の方が高いだろ」「親になった男は家族の犠牲になるのか？」といっ