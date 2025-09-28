おなじみの生涯スポーツ「ゲートボール」に若い世代の姿が目立ち始めている。「芝や土の上で行われる囲碁、将棋」と言われるほど、先を読む戦略性に引きつけられているようだ。グラウンドゴルフなどに押され、かつてに比べて減った会員の盛り返しに力を注ぐ京都府ゲートボール連合は、この流れをさらに強めようと知恵を絞る。【写真】戦況を見守る若手プレーヤー茶色の髪が芝の緑に映え、耳にはピアスが光る。6月下旬に京都府