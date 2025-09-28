＜宮里藍インビテーショナルSupported by SUNTORY初日◇27日◇サンヒルズカントリークラブEASTコース（栃木県）◇6229ヤード・パー72＞日米通算24勝の宮里藍の名が冠につくジュニア大会が27、28日の2日間の日程で行われている。第6回となる今回は大会から推薦を受けた中学1年?高校2年生の女子選手34人が出場。36ホールのストロークプレーで順位を競い、上位5人には、国内女子ツアー「宮里藍サントリーレディスオープン」の主