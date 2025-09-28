イスラエルのベングビール国家治安相＝2023年1月、エルサレム（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは27日、パレスチナ自治区ガザの戦闘を巡り、対パレスチナ強硬派のベングビール国家治安相がネタニヤフ首相について、イスラム組織ハマスを打倒することなく「戦闘を終結させる権限はない」と強調したと報じた。ハマス壊滅の必要性を改めて主張し、安易に譲歩しないよう、けん制した。ネタニヤフ氏は29日にトラン