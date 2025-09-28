【モデルプレス＝2025/09/28】timeleszの橋本将生、女優の恒松祐里がこのほど、都内で開催されたテレビ東京系ドラマ24枠「ひと夏の共犯者」（10月3日スタート／毎週金曜深夜24時12分〜）記者会見に出席。恒松がアイドル役を通じて見つけた“アイドルあるある”を明かした。【写真】橋本将生が会いたいと語った人気女優◆恒松祐里が見つけた“アイドルあるある”アイドル・片桐澪ともう1つの人格・眞希を演じる恒松は、「二重人格の