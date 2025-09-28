½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤Æ¤²¥Ó¥Ó¡ª¡×¡ÊNHKµÜºê¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×½Ð±é¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎµÜºê¸©¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ó¡¢¡ÖµÜºê¤ò¤¤¤Ä¤«¤ÏÇØÉé¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ð¤¦°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¡¢½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëµÜºê¸©¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£µÜºê¸©¤Ç¤Ï¡È¹âÀÐ¤¢¤«¤êº×¡É¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¹âÀÐ´ØÏ¢