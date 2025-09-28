◆高校野球秋季北海道大会▽十勝地区代表決定戦帯広三条５―１帯広農（２７日・帯広の森）十勝地区で代表決定戦２試合が行われた。帯広三条は５―１で帯広農を下し、１１年ぶりの全道大会（１０月１２〜２０日、プレド）出場を決めた。エース左腕・安藤美壱（みいち、２年）が９回１失点で公式戦初完投。打っても３打点で４番の役割を果たした。白樺学園は背番号９のサイド右腕・窪田侑（１年）が５回１安打無失点と好投。帯広